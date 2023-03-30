Энергетики проводят противопаводковые мероприятия на энергообъектах

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" проводит противопаводковые мероприятия на энергообъектах
По сообщению пресслужбы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" C приходом весны энергетики ОАО приступили к прохождению паводкового периода.
Выполнение комплекса противопаводковых мероприятий позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций, повысить надежность электроснабжения потребителей.
Согласно плану мероприятий будут проводиться следующие работы:
На подстанциях:
- сооружение водоотводного канала вокруг подстанций;
- очистка имеющихся водоотводных и селеотводных каналов;
- очистка кабельных каналов открытых распределительных устройств;
- очистка водоотводных труб и лотков;
- механизированная и ручная разработка грунта.
На линиях электропередач:
- противоповодковые осмотры;
- защита и обваловка опор;
- отвод русла рек;
- выправка и банкетка опор.
Подготовка к паводку ведется в тесном контакте с органами местного самоуправления, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.