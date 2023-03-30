Энергетики проводят противопаводковые мероприятия на энергообъектах

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" проводит противопаводковые мероприятия на энергообъектах

По сообщению пресслужбы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" C приходом весны энергетики ОАО приступили к прохождению паводкового периода.

Выполнение комплекса противопаводковых мероприятий позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций, повысить надежность электроснабжения потребителей.

Согласно плану мероприятий будут проводиться следующие работы:

На подстанциях:

- сооружение водоотводного канала вокруг подстанций;

- очистка имеющихся водоотводных и селеотводных каналов;

- очистка кабельных каналов открытых распределительных устройств;

- очистка водоотводных труб и лотков;

- механизированная и ручная разработка грунта.

На линиях электропередач:

- противоповодковые осмотры;

- защита и обваловка опор;

- отвод русла рек;

- выправка и банкетка опор.

Подготовка к паводку ведется в тесном контакте с органами местного самоуправления, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.