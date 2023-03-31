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110 малоимущих семей Таласа откроют малый бизнес при поддержке государства

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- Бакыт Басарбек
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110 семей города Талас и Таласского района получили сертификаты на 100 тысяч сомов на открытие малого бизнеса, заключив социальный контракт с государством. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда КР.

"Вручение сертификатов прошло при участии министра труда, социального обеспечения и миграции Кудайбергена Базарбаева, депутата Жогорку Кенеша Руслана Жакышова и полномочного представителя президента в Таласской области Бакытбека Нарбекова.

"Социальный контракт является стимулом к активным действиям для преодоления трудной жизненной ситуации, в которой оказалась семья. Изначально такая задача и была поставлена перед нами президентом КР С.Н.Жапаровым – мотивировать малоимущие и малообеспеченные семьи стать независимыми от системы социальной защиты.

Те, 2900 семей, которые при поддержке государства открыли свое дело в прошлом году, уже отказались от получения пособия "уй-булого комок", которое мы выплачиваем детям до 16 лет из нуждающихся семей.

Мало того, что эти семьи стали сами получать доход, так они еще и создали каждая по 2-3 рабочих места. В целом повысили уровень жизни свыше 15000 человек, в этом году мы планируем, что сможем повысить благосостояние еще 50 тысяч человек", - рассказал министр.

По его словам, социальный контракт содействует развитию малого предпринимательства и стимулирует к созданию новых рабочих мест.

"Сертификаты на 100 тысяч сомов уже выданы в г.Сулюкта, Талас, Нарын, Жалал-Абад, Жумгальском, Манасском, Кара-Бууринском, Таласском, Бакай-Атинском районах. Договора начали заключать с начала недели, только за 4 дня более 600 малоимущих семей подписали социальный контракт с государством", - сказал Кудайберген Базарбаев".


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URL: https://www.vb.kg/428442
Теги:
Минтруда, Талас, Таласская область, Кыргызстан, Помощь
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