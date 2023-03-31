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Работники Хайдарканского ртутного АО объявили забастовку

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня утром работники ртутного комбината начали предупредительную забастовку в связи с невыплатой заработной платы. Об этом сообщает председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

По словам председателя профкома ХРАО Мурзарахматова Тайыра, ранее в январе и феврале месяцах текущего года прошли акции с требованиями погашения задолженности. Тогда частично зарплата была выплачена. Однако в настоящее время работники не получили зарплату за февраль, задолженность составляет несколько миллионов сомов.

В настоящее время на комбинате трудится более 600 человек. Хайдарканское ртутное АО заключило договор с турецкой компаний ОсОО "Дуваташ" о совместной деятельности по добыче и переработке ртути, сурьмы и флюорита.

"Однако по определенным причинам у турецких партнеров имеются проблемы с финансированием.

Горно-металлургический профсоюз Кыргызстана обращается с требованием к руководству ОсОО "Дуваташ" погасить задолженность по зарплате, а к государственным органам с просьбой оказать необходимое содействие инвесторам.

В то же время с работниками проводится разъяснительная работа о необходимости возобновления производственного процесса и решения коллективных трудовых споров исключительно путем переговоров"- говорится в сообщении Таджибаева.


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URL: https://www.vb.kg/428456
Теги:
забастовка, зарплата, профсоюзы, Кыргызстан
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