МВД: По факту видео избиения наркодиллеров возбуждено уголовное дело

а просторах интернета распространяется видео избиения наркодилеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам особо тяжкого преступления, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. По результатам ведомство даст дополнительную информацию.

Тех, кто стал жертвой наркопреступности, министерство просит обращаться по адресу: г. Бишкек, ул. Токтогула, 80 (тел.: 660616, 660244). Анонимность гарантируется.

"Кроме того, согласно примечанию к ст. 282 УК КР лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 282 УК КР (незаконное изготовление хранение, перевозку, пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в целях сбыта), добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное настоящей статьей" - говорится в сообщении ведомства