COVID-19 опасен своими осложнениями

COVID-19 способен вызвать тяжелые осложнения со стороны сердца, легких, мозга, почек, сосудов и других жизненно важных систем и органов человека. Об этом предупреждает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

"Последствия коронавируса не менее опасны, чем сама инфекция. Самые распространенные осложнения после коронавируса:

повышенная утомляемость одышка боль в области грудной клетки потеря обоняния депрессия головные боли выпадение волос и т.д.

Все эти симптомы относятся к постковидному синдрому.

В этом и отличие от обычных ОРВИ и гриппа – симптомы заболевания после перенесенного ковид сохраняются надолго.

Согласно исследованиям, несколько месяцев

у 21% переболевших остаются проблемы с памятью, у 23% - беспокойство и депрессия, у 34% - кашель, у 71% - одышка.

Неисчезающие длительное время симптомы заболевания создают большую нагрузку на организм человека, что соответственно значительно снижает качество жизни.

Защитить вас от постковидных симптомов поможет вакцинация против коронавирусной инфекции. Вакцины снижают риск тяжелого течения заболевания и летального исхода.

Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями переносят COVID-19 тяжелее, поэтому им вакцинация показана в первую очередь.

Вакцины эффективны и безопасны для предотвращения осложнений, вызванных COVID-19".