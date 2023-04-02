Кыргызстану впервые предстоит подать среднесрочный отчет НПЗУ для УПО

Сотрудники Наццентра против пыток приняли участие на практическом семинаре по подготовке среднесрочного отчета в рамках 3 цикла Универсального Периодического обзора (УПО).

Кыргызстану предстоит впервые подать среднесрочный отчет по соблюдению рекомендаций, полученных в третьем цикле УПО. Ранее страна получила 232 рекомендации, из которых приняты к сведению 193.

По состоянию на 1 сентября 2020г. 78 государств и 36 Национальных правозащитных учреждений (НПЗУ) и НПО (как индивидуальные, так и совместные коалиции из 26 стран) представили на добровольной основе промежуточные отчеты УПО.

Разработке среднесрочных отчетов обычно предшествуют консультации на всех уровнях: национальном, региональном, государственном и местном.

Промежуточные отчеты могут быть представлены в качестве последующих действий по выполнению рекомендаций, они также могут поднять наболевшие вопросы и обратить внимание на отдельно взятые темы в области прав человека.

Они являются добровольной "передовой практикой", поощряемой Верховным комиссаром ООН по правам человека, и передаются подразделениям и партнерам ООН.

Проведение промежуточной оценки уровня выполнения рекомендаций помогает повысить осведомленность о положительных достижениях и о сохраняющихся препятствиях и проблемах.

На трехдневном семинаре региональные сотрудники и сотрудники центрального аппарата Национального центра предупреждения пыток прошли обучение по представлению среднесрочного доклада по УПО, узнали о передовых практиках и о стратегической адвокации среднесрочного отчета.

Практическая работа в тематических группах с обсуждениями и комментариями со стороны экспертов содействовала в подготовке драфта отчета.

Назира Абакирова работает год, является руководителем территориального представительства по Нарынской области. "Я впервые узнала об УПО, работа под подготовке отчета была очень полезной, особенно, что касалось точности формулировок. Мне помогло тесное взаимодействие с коллегами из регионов, эксперты поддерживали нас. Я запомнила важность гендерного подхода в правозащитной работе".

Как отметила эксперт по гендеру, руководитель фонда "Энсан Диамонд" Джамиля Капарова, во многих отчетах не учитывался гендерный фактор. "В среднесрочном отчете важно отразить не просто статистику женщин, мужчин и несовершеннолетних, но и влияние, потребности женщин и детей. Женщинам, находящимся в заключении, сложнее, у них особые потребности в медицинском облсуживании, санитарии и гигиены. На это надо обращать внимание".

Значимость участия региональных экспертов подчеркнула руководитель "Бир Дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаилова: "Голоса регионов важны при обсуждении проблем, в поиске путей решения, для усиления сотрудничества. Необходимо обсудить дальнейшую стратегию поддержки и развития государственного правозащитного института".

Мероприятие организовано Правозащитным Движением "Бир Дуйно Кыргызстан" в партнерстве с НЦПП при поддержке UPR info.