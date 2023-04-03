Будет ли ликвидирован Нацэнергохолдинг?

Нацэнергохолдинг будет ликвидирован. Об этом сообщает независимый эксперт ТЭК, аукционер ОАО "Электрические станции" и ОАО "НЭСК" Р. Умбеталиев.

По его данным, в марте 2023 г. Министерство энергетики КР направило проект постановление Кабинета Министров КР "О ликвидации открытого акционерного общества Национальная энергетическая холдинговая компания", на согласование с министерствами, ведомствами и на подпись председателю Кабинета Министров КР А.Жапарову. Согласно проекта постановления "В соответствии со статьями 96, 97 Гражданского кодекса КР статьей 18 Закона КР "Об акционерных обществ", статьями 13 17 конституционного закона КР "О Кабинете Министров КР" Кабинет Министров КР постанавляет: 1. Министеству энергетики КР совместно с Фондом по управлению государственым имуществом при министерстве экономики и коммерции КР : 1) ликвидировать открытое акционерное общество Национальная энергетическая холдинговая компания. 2) Создать ликвидационную комиссию из числа представителей Министерства энергетики КР Министерства финансов КР Фонда по управлению государственым имуществом при министерстве экономики и коммерции КР. 2. Ликвидационной комиссии : - в двухмесячный срок провести мероприятия по ликвидации открытого акционерного общества Национальная энергетическая холдинговая компания в соответствии со статьями 96-99 Гражданского кодекса КР. -принять меры по передаче имущества и активов открытого акционерного общества Национальная энергетическая холдинговая компания на баланс Министерства энергетики КР. Проект постановления подписан и.о министра, заместитель министра М.М.Жакыпов. В справке-обоснование к проекту постановления Кабинета Министров КР "О ликвидации открытого акционерного общества Национальная энергетическая холдинговая компания" отмечаются: 1. Цели и задачи: Целью настоящего проекта постановления является ликвидация открытого акционерного общества Национальная энергетическая холдинговая компания (далее-ОАО НЭХК). Задачами настоящего постановления являются: -оптимизация затрат существующих энергетических компаний; -эффективное корпоративное управление; - экономия денежных средств от ликвидации открытого акционерного общества Национальная энергетическая холдинговая компания в порядке 70 млн. сомов. 6 января 2016 г. согласно, постановления Правительства КР № 4, за подписью премьер-министра Темира Сариева создается Национальная энергетическая холдинговая компания (НЭХК) со 100% долей участия государства. Государственные акции энергокомпаний в объеме 80,49%, принадлежащие ФУГИ передаются в уставной капитал ОАО "НЭХК". При образовании НЭХК ликвидируется Министерство энергетики КР. ЖК КР должен был принять законопроект "О национальных холдинговых компаний." "Но до сих пор этот законопроект не принят. И поэтому деятельность Нацэнергохолдинга считается незаконным. ПО итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Электрические станции" и ОАО "НЭСК" за 2021 г. получены колоссальные убытки. При получении огромных убытков, то о никаких дополнительных расходах на содержание НЭХК решений не должны были быть. Нацэнергоходинг крайне не интересует и не заботит предбанкротные состояния ОАО "Электрические станции" и ОАО "НЭСК". "Незаконные" отбирание финансовых средств незаконным ОАО "НЭХК" у акционерных обществ, для незаконного содержания Нацэнергохолдинга, можно расценить как "умышленное" экономическое преступление, против своих же дочерних компаний, которые является стратегически важными и одними из основных бюджетообразующими и социально значимыми предприятиями КР. Постановлением Правительств КР от 5 марта 2021 года № 80 создано Министерство энергетики КР. Но в свою очередь не упразднен Нацэнергохолдинг. Этим самым установлена самая неэффективная и нецелесообразная система государственного управления, стратегически важной энергетической отраслью Кыргызстана. Надо срочно ликвидировать Нацэнергохолдинг, как незаконный и карательный орган энергетической отрасли Кыргызстана. Проект постановления Кабинета Министров КР "О ликвидации открытого акционерного общества Национальная энергетическая холдинговая компания", иницириванный Министерством энергетики КР своевременное и верное решение. Председатель кабинета министров КР А.Жапаров обязательно должен подписать этот проект постановления", - говорится в сообщении Умбеталиева.