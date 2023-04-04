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В Екатеринбурге с огромным успехом прошло выступление артистов из КР

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- Назгуль Абдыразакова
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3 апреля при поддержке генерального консульства Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге в столице Урала состоялось выступление творческого коллектива Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева, посвященное 95-летию всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, программа представления включала показ отрывков спектаклей по произведениям кыргызских, русских и зарубежных классиков в исполнении признанных мастеров и молодых талантов кыргызского балетного искусства.

Открывая вечер, генеральный консул Руслан Бийбосунов отметил вклад Айтматова в мировую культуру, поблагодарил коллектив театра за инициативу выступить в Екатеринбурге и пожелал дальнейших творческих успехов. Выразил слова благодарности правительству Свердловской области за поддержку в организации вечера, а также Свердловскому государственному академическому театру музыкальной комедии за предоставление своей сцены.

На мероприятии с приветственными словами выступили глава представительства МИД России в городе Екатеринбурге Александр Харлов, Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, исполняющая обязанности министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг.

Выступление кыргызских артистов, которое прошло с аншлагом, посетили представители правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, иностранных консульских учреждений, высших и средних учебных заведений, общественных и национально-культурных организаций, а также соотечественники, проживающие в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/428560
Теги:
балет, Россия, Кыргызстан, МИД, Чингиз Айтматов
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