Кыргызстан и Азербайджан договариваются об отмене двойного налогообложения

С 4 апреля 2023 года в городе Баку (Республика Азербайджан) проходят переговоры по заключению Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы между Кыргызской Республикой и Республикой Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

В данных переговорах принимают участие от кыргызской стороны представители Министерства экономики и коммерции КР и Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР.

Справочно: В настоящее время проводится работа по установлению двусторонних договоренностей с государствами ближнего и дальнего зарубежья, направленных на урегулирование налоговых взаимоотношений между странами-партнерами путем закрепления за каждым государством права налогообложения определенных видов доходов и капитала.

Основной целью таких взаимоотношений между странами является устранение двойного налогообложения доходов хозяйствующих субъектов одними и теми же налогами в разных странах.

Следует отметить, что Соглашения об избежании двойного налогообложения также рассматриваются в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

Кроме того, основными задачами Соглашений являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонений от налогообложения или злоупотреблений положениями Соглашений, взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств