Минтруда: Более 1,1 тысяч человек получили статус "цифровой кочевник"

С сентября 2022 года в Кыргызстане реализуется пилотный проект "Цифровой кочевник" по привлечению в страну высококвалифицированных кадров и развитию высокотехнологичных отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда КР.

"По данным министерства труда, социального обеспечения и миграции, статус кочевника могут получить граждане 6 стран – России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Молдовы, которые работают в сфере разработки программного обеспечения, медиа и цифрового искусства, графического дизайна и дизайна мультимедиа, разработки IT-продуктов, искусственного интеллекта и робототехники, создания компьютерных и мобильных игр, киберспорта.

Заявку на получение статуса подают через электронный портал ework.e-gov.kg.

За истекший период заявки подали 2 989 человек. Из них статус "цифровой кочевник" получили 1 119 человек, остальные ждут обработки или отклонены из-за недостающих документов".