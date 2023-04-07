"Минтруд КР заинтересован в отправке кыргызстанцев на работу в Венгрию"

Министерство труда заинтересовано в отправке кыргызстанцев на работу в Венгрию. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом республики Венгрия, господином Шандор Дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

""В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики Жапарова С.Н. "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации", министерство труда ведет активную работу направленную на диверсификацию рынков труда. Кыргызстанцы получили возможность легально трудоустроиться в странах Персидского залива, Корее, Великобритании и других странах мира.

Посол в свою очередь отметил что в настоящее время в Венгрии ощущается нехватка рабочей силы.

"В Венгрии сегодня имеется почти 100 тысяч свободных рабочих мест, направления различные это и сфера строительства, медицины, промышленных предприятий", сказал посол.

Также посол проинформировал Кудайбергена Базарбаева о предстоящем Венгерско-Кыргызском форуме, который пройдёт в Будапеште, на котором представители бизнес, политических кругов двух стран обсудят возможности сотрудничества.

Трудоустройство в Венгрии позволит провести диверсификацию внешнего рынка труда, расширит и укрепит взаимодействие между уполномоченными органами в сфере труда и миграции, а также создаст благоприятные условия для широкого и свободного взаимного обмена информацией в сфере внешней трудовой миграции".