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Жээнбек Кулубаев встретился с коллегой из Сербии

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня состоялись переговоры Министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем в узком и расширенном форматах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе переговоров в расширенном формате стороны обсудили вопросы нынешнего состояния кыргызско-сербского сотрудничества, определили дальнейшие шаги по его укреплению. Стороны отметили необходимость расширения политического сотрудничества путем организации взаимных визитов высокого уровня, возобновления двусторонних политических консультаций и тесного взаимодействия в рамках международных организаций.

Особое внимание было уделено вопросам усиления практического сотрудничества в торгово-экономической сфере. В частности министр Кулубаев обозначил перспективные отрасли совместного взаимодействия – сельское хозяйство, туристическая индустрия, гидроэнергетика, автомобильная и перерабатывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, переход к "зеленой экономике", а также другие.

Со своей стороны, Дачич отметил, что Кыргызстан и Сербия являются дружественными странами, а также особо подчеркнул о необходимости перехода к практическому сотрудничеству в разных сферах, представляющих взаимный интерес, включая политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное направление.

Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили наличие безвизового режима между двумя странами, создающий благоприятные условия для свободных взаимных поездок граждан и развития туризма в обеих странах.

Вместе с тем, стороны также обсудили региональную повестку дня, обозначили существующие угрозы и вызовы.

По итогам двусторонних переговоров министры иностранных дел Кыргызстана и Сербии выступили с заявлениями перед прессой и подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Кыргызстана и Сербии и меморандум о взаимопонимании между дипломатической академией МИД КР имени Казы Дикамбаева и дипломатической академией МИД Сербии.

В целях продолжения двустороннего диалога Ивица Дачич пригласил Жээнбека Кулубаева посетить Республику Сербия с официальным визитом.


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URL: https://www.vb.kg/428637
Теги:
МИД, Сербия, сотрудничество, Кыргызстан
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