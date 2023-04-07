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В Кыргызстане пройдут учения стран СНГ "Евразия-Антитеррор-2023"

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- Бакыт Басарбек
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В Москве состоялось 16 Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств – участников СНГ. Об этом сообщается на сайте АТЦ СНГ.

"В работе Совещания приняли участие: представители 9 органов безопасности и специальных служб государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана;

6 органов СНГ – Исполнительного комитета, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Координационного совета генеральных прокуроров, Секретариата Совета министров обороны, Совета руководителей подразделений финансовой разведки;

международной организации – Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности;

2 научно-образовательных организаций – Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Московского государственного лингвистического университета.

В ходе заседания состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ. Участниками рассмотрен опыт компетентных органов в данной сфере, даны оценки текущей обстановки и тенденций ее развития, определены меры по укреплению и развитию сотрудничества.

В своем выступлении Руководитель АТЦ СНГ Е.С. Сысоев отметил, что обстановка в странах Содружества продолжает оставаться сложной и обостряется на фоне возрастающей международной напряженности. Формирование угроз безопасности для государств СНГ происходит под воздействием ряда доминирующих факторов, ключевым из которых является продолжающееся использование террористических методов в переделе власти в Афганистане, который по-прежнему остается центром притяжения для международных террористических организаций.

Отмечается рост производства наркотических средств растительного и синтетического происхождения, получаемая прибыль от реализации которых используется, в том числе, для подпитки терроризма. Возросли объемы контрабанды наркотических средств как непосредственно в государства ЦАР, так и в другие страны через их территории.

Факторами, осложняющими обстановку в регионе, также являются продовольственный и гуманитарный кризисы, влияющие на повышение уровня нищеты населения и стимулирование миграционных процессов, чем пользуются МТО для обеспечения проникновения своих сторонников на соседние территории с целью формирования "спящих" ячеек и совершения террористических атак.

Результаты анализа складывающейся обстановки позволяют прогнозировать сохранение угроз, обусловленных высоким уровнем террористической активности вдоль южных границ Содружества и вероятность попыток экспорта нестабильности на пространство СНГ.

Несмотря на возросшую нагрузку на спецслужбы, принимаемые компетентными органами меры, в том числе совместные, позволяют обеспечивать надлежащий контроль обстановки.

Одной из тем повестки Совещания стал вопрос подготовки и проведения совместного антитеррористического учения компетентных органов государств – участников СНГ "Евразия-Антитеррор-2023", которое пройдет в сентябре т.г. в Кыргызской Республике. В настоящее время Центром совместно с ГКНБ Кыргызской Республики во взаимодействии с партнерами по СНГ проводится подготовительная работа.

По результатам 16 Совещания принят Итоговый документ, в котором намечены пути дальнейшего повышения эффективности взаимодействия по линии спецслужб и обозначены приоритетные направления сотрудничества и координации усилий в сфере противодействия терроризму и экстремизму на среднесрочную перспективу.

На полях мероприятия состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Антитеррористическим центром государств – участников СНГ и Координационной службой Совета командующих Пограничными войсками, а также Меморандума о сотрудничестве между АТЦ СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.

Подписанные документы отразили сложившуюся практику проведения совместных мероприятий АТЦ СНГ, КС СКПВ и БКБОП в правовой, координационной, информационно-аналитической, учебно-методической и научно-организационной сферах деятельности, а также конкретизировали отдельные аспекты сотрудничества между структурами.

Е.С. Сысоев отметил высокий уровень практического взаимодействия организаций в рамках обеспечения мероприятий, проводимых по линии межгосударственного розыска лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, а также выразил уверенность, что подписанные соглашения придадут дополнительный импульс укреплению и развитию отношений между организациями".


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URL: https://www.vb.kg/428639
Теги:
СНГ, терроризм, учения, Кыргызстан
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