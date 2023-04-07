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В Кыргызстане будет создан Бассейновый совет

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров провёл очередное заседание кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

На повестке дня заседания было обозначено 10 вопросов.

Заседание началось со слов поздравления в адрес министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева, которому накануне исполнилось 60 лет.

Члены кабинета министров поздравили главу внешнеполитического ведомства с днём рождения, пожелали ему здоровья и успехов в работе и приступили к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Так, принято решение продлить действие упрощенного визового режима в отношении 11 иностранных государств, имеющих действительный вид на жительство (резидент-карты) следующих иностранных государств: Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия, Государство Кувейт, Государство Катар, Государство Бруней-Даруссалам, Султанат Оман и Королевство Бахрейн.

Данное решение принято в рамках либерализации визового режима Кыргызской Республики, а также создания благоприятных условий для развития инвестиционной и туристической отраслей страны.

В ходе заседания Акылбек Жапаров отметил, что некоторые решения, вынесенные на заседание кабинета министров не соответствуют требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам.

"Ряд решений можно было утвердить приказом государственного органа, зачем вы усложняете этот процесс. Такие решения должны приниматься на уровне министерств, впредь подобные вопросы не будут рассматриваться",- подчеркнул глава кабинета министров.

Далее утверждено Типовое положение о Бассейновом совете.

Министром природных ресурсов, экологии технического надзора отмечено, что Бассейновые советы создаются впервые в нашей стране.

"Согласно статьи 2 Водного Кодекса Бассейновый совет – это представительский орган для решения вопросов в бассейне по развитию, использованию и охране водных ресурсов. Он является координирующим органом для соглашения или обсуждения и выработки общих решений в пределах конкретного бассейна",- подчеркнул министр.

По итогам голосования решение было принято.


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URL: https://www.vb.kg/428643
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, Кабинет министров
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