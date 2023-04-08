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В Минприроды заработала современная лабораторию по проверке качества угля

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр Мелис Тургунбаев в торжественной обстановке открыл лабораторию по испытаниям качества угля на базе Департамента экологического мониторинга (ДЭМ) при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Глава ведомства вручил директору департамента Гульзат Жолчубековой компьютеры и принтеры. А двенадцать сотрудников ДЭМ получили из рук министра сертификаты, дающие право на работу с оборудованием для проведения испытаний по качеству угля (для определения уровня зольности, влажности, калорийности, содержания углерода и серы).

Департамент экологического мониторинга (изначально – Центр инспекционно-аналитического контроля при Госкомитете по охране природы, затем Отдел экологического мониторинга) ведет работу с 1990 года. Однако в силу недостаточности финансирования и, как итог, отсутствия ключевых специалистов и ремонта в исследовательских помещениях, он не имел возможности для подачи заявки для прохождения процедуры аккредитации по международному стандарту ИСО/МЭК 17025-2019.

В 2022 году с целью обеспечения соответствия требованиям вышеуказанного стандарта были разработаны документы, внедрена в деятельность ДЭМ система менеджмента качества. В Межотраслевом учебном центре при Минприроды КР прошли обучение 4 специалиста по программе "Пробоотборщик" и 3 специалиста по работе с сосудами под высоким давлением. Также в помещениях ДЭМ был проведен капитальный ремонт. ОФ "Фонд развития природы" приобретены и переданы на баланс лабораторная мебель, соответствующая санитарным нормам и правилам, и новое оборудование для определения показателей качества угля.

Все эти усилия позволили Департаменту экологического мониторинга получить аттестат аккредитации международного образца и открыть современную лабораторию".


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URL: https://www.vb.kg/428651
Теги:
уголь, Кыргызстан
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