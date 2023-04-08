Жээнбек Кулубаев встретился с советником президента Франции Изабель Дюмон

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с cоветником президента Франции Изабель Дюмон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Франции. В целях дальнейшей активизации сотрудничества министр отметил важность поддержания активных политических контактов, наращивания объемов взаимной торговли, продвижения совместных проектов в различных направлениях, представляющих взаимный интерес.

Кулубаев подчеркнул перспективность гидроэнергетического потенциала страны и обозначил важность привлечения французских инвесторов и специалистов в проекты данной сферы. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении сотрудничества по проектам с компанией "Electricité de France".

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.