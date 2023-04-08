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Жээнбек Кулубаев встретился с советником президента Франции Изабель Дюмон

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с cоветником президента Франции Изабель Дюмон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Франции. В целях дальнейшей активизации сотрудничества министр отметил важность поддержания активных политических контактов, наращивания объемов взаимной торговли, продвижения совместных проектов в различных направлениях, представляющих взаимный интерес.

Кулубаев подчеркнул перспективность гидроэнергетического потенциала страны и обозначил важность привлечения французских инвесторов и специалистов в проекты данной сферы. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении сотрудничества по проектам с компанией "Electricité de France".

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.


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URL: https://www.vb.kg/428656
Теги:
МИД, Франция, сотрудничество, Кыргызстан
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