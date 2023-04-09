В Бишкеке бизнесменов будут обучать продаже товаров через маркетплейс

14 апреля в Бишкеке состоится практическая конференция-презентация одного из крупнейших маркетплейсов Российской Федерации "Ozon". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в рамках презентации предпринимателям расскажут о предстоящих мероприятиях по развитию маркетплейса в республике, а также о выходе на торговую площадку со своим товаром и иных формах возможного сотрудничества.

Мероприятие предусматривает дискуссию по вопросам развития электронной коммерции в Кыргызстане, презентацию стратегического развития компании на территории республики, а также информирование предпринимательского сообщества о перспективах сотрудничества с "Ozon".

К участию приглашаются все заинтересованные предприниматели, которые планируют реализацию своей продукции, а также открытие пунктов выдачи заказов совместно с указанным маркетплейсом.

Начало в 10:30

Участие бесплатное. Регистрация на мероприятие по ссылке.