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В Бишкеке бизнесменов будут обучать продаже товаров через маркетплейс

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- Назгуль Абдыразакова
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14 апреля в Бишкеке состоится практическая конференция-презентация одного из крупнейших маркетплейсов Российской Федерации "Ozon". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в рамках презентации предпринимателям расскажут о предстоящих мероприятиях по развитию маркетплейса в республике, а также о выходе на торговую площадку со своим товаром и иных формах возможного сотрудничества.

Мероприятие предусматривает дискуссию по вопросам развития электронной коммерции в Кыргызстане, презентацию стратегического развития компании на территории республики, а также информирование предпринимательского сообщества о перспективах сотрудничества с "Ozon".

К участию приглашаются все заинтересованные предприниматели, которые планируют реализацию своей продукции, а также открытие пунктов выдачи заказов совместно с указанным маркетплейсом.

Начало в 10:30

Участие бесплатное. Регистрация на мероприятие по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/428657
Теги:
бизнес, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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