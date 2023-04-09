МИД: В Турции результате ДТП скончалась гражданка Кыргызстана

Относительно информации о пострадавших гражданах Кыргызстана в ДТП, произошедшее в в турецком городе Анталья в ночь с 7 на 8 апреля, генеральное консульство сообщает следующее:

"По данному факту, в целях выяснения всех обстоятельств, сотрудниками генерального консульства был осуществлен выезд в городской морг города Анталья и в государственную больницу района Кепез.

В результате опознания родственниками, подтвердилась личность одной из умерших, гражданки КР – Бактыбек кызы Айпери, 17.05.1993 г.р., вторая пострадавшая Д.Асранкулова была госпитализирована с переломом ключицы и повреждением грудной клетки. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время генконсульством совместно с близкими родственниками умершей прорабатывается вопрос отправки "Груза-200" в Кыргызстан"- говорится в сообщении МИД.

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