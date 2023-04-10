Запущена онлайн база данных, которая будет отслеживать сеансы гемодиализа

Фонд ОМС начал тестировать новое программное обеспечение в частных медицинских центрах, оказывающих бюджетный программный гемодиализ,

для улучшения качества предоставляемых медицинских услуг пациентам с хронической почечной недостаточностью 5 стадии в рамках цифровизации государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, благодаря базе данных, будет возможно отслеживать данные о каждом сеансе гемодиализа, включая количество пациентов и качественные параметры, связанные с процедурой.

"Мы стремимся обеспечить высокое качество медицинских услуг для всех пациентов, особенно в таких сложных процедурах, как гемодиализ", - отметила первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева. "Внедрение нового программного обеспечения позволит нам отслеживать каждого пациента, что медицинская услуга была предоставлена качественно и в полном объёме именно этому больному. Нам важно отследить не только качественные параметры, которые сопутствуют при получении сеанса гемодиализа, но и главное, что после сеанса пациент уходит с хорошими показаниями", отметила она.

Мухтар уулу Тилек, начальник отдела информационно- технического обеспечения ФОМС: "Новая база будет учитывать все данные о пациенте, вводимые оператором в непрерывном режиме. Она более облегченная, быстрая с новым интерфейсом".

"На текущий момент в республике более 2 тысячи пациентов с хронической почечной недостаточностью 5 стадии получают гемодиализ бесплатно, на которые государство выделяет более 2 миллиардов сомов ежегодно из республиканского бюджета. Поэтому мы, Фонд ОМС, будем более тщательно контролировать и отслеживать сеансы гемодиализа, оказываемые гемодиализными центрами", сказала Клара Оскомбаева.

В ближайшее время новая программа будет внедрена во всех частных медицинских центрах по всей республике, заключивших договоры с ФОМС на предоставление бюджетного программного гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью 5 стадии.

Справочно: В 2023 году тридцать шесть организаций здравоохранения заключили договор с Фондом ОМС по всей республике на предоставление бюджетного программного гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью 5 стадии, из них тридцать три частных медицинских центров и три государственные больницы (Таласская, Нарынская и Иссык-Кульская областные объединенные больницы).