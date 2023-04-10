Погода
$ 87.48 - 88.26
€ 95.55 - 96.55

Запущена онлайн база данных, которая будет отслеживать сеансы гемодиализа

310  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фонд ОМС начал тестировать новое программное обеспечение в частных медицинских центрах, оказывающих бюджетный программный гемодиализ,

для улучшения качества предоставляемых медицинских услуг пациентам с хронической почечной недостаточностью 5 стадии в рамках цифровизации государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, благодаря базе данных, будет возможно отслеживать данные о каждом сеансе гемодиализа, включая количество пациентов и качественные параметры, связанные с процедурой.

"Мы стремимся обеспечить высокое качество медицинских услуг для всех пациентов, особенно в таких сложных процедурах, как гемодиализ", - отметила первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева. "Внедрение нового программного обеспечения позволит нам отслеживать каждого пациента, что медицинская услуга была предоставлена качественно и в полном объёме именно этому больному. Нам важно отследить не только качественные параметры, которые сопутствуют при получении сеанса гемодиализа, но и главное, что после сеанса пациент уходит с хорошими показаниями", отметила она.

Мухтар уулу Тилек, начальник отдела информационно- технического обеспечения ФОМС: "Новая база будет учитывать все данные о пациенте, вводимые оператором в непрерывном режиме. Она более облегченная, быстрая с новым интерфейсом".

"На текущий момент в республике более 2 тысячи пациентов с хронической почечной недостаточностью 5 стадии получают гемодиализ бесплатно, на которые государство выделяет более 2 миллиардов сомов ежегодно из республиканского бюджета. Поэтому мы, Фонд ОМС, будем более тщательно контролировать и отслеживать сеансы гемодиализа, оказываемые гемодиализными центрами", сказала Клара Оскомбаева.

В ближайшее время новая программа будет внедрена во всех частных медицинских центрах по всей республике, заключивших договоры с ФОМС на предоставление бюджетного программного гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью 5 стадии.

Справочно: В 2023 году тридцать шесть организаций здравоохранения заключили договор с Фондом ОМС по всей республике на предоставление бюджетного программного гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью 5 стадии, из них тридцать три частных медицинских центров и три государственные больницы (Таласская, Нарынская и Иссык-Кульская областные объединенные больницы).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428683
Теги:
ФОМС, гемодиализ, Кыргызстан, здоровье, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  