Жоламан Шаршенбеков - чемпион Азии

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл золотую медаль чемпионата Азии по борьбе в Казахстане, сообщает Sport АКИpress.

Он выступал сегодня, 10 апреля, в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.

Шаршенбеков стартовал со стадии 1/4 финала, где за 53 секунды победил спортсмена из Индии. В полуфинале кыргызстанец был сильнее борца из Японии.

В решающей схватке соперником спортсмена из Кыргызстана стал представитель Южной Кореи. Шаршенбеков победил со счетом 9:0 и во второй раз подряд выиграл золото чемпионата Азии.

Эта медаль стала для Кыргызстана третьей на турнире в Астане. 9 апреля Акжол Махмудов стал чемпионом Азии, а Роман Ким завоевал бронзу.

До 60 кг

1/4 финала

Жоламан Шаршенбеков - Сумит (Индия) - 10:0

1/2 финала

Жоламан Шаршенбеков - Маито Кавана (Япония) - 4:0

Финал

Жоламан Шаршенбеков - Хан Жае Чунг (Корея) - 10:0