Жоламан Шаршенбеков - чемпион Азии

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл золотую медаль чемпионата Азии по борьбе в Казахстане, сообщает Sport АКИpress.
Он выступал сегодня, 10 апреля, в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.
Шаршенбеков стартовал со стадии 1/4 финала, где за 53 секунды победил спортсмена из Индии. В полуфинале кыргызстанец был сильнее борца из Японии.
В решающей схватке соперником спортсмена из Кыргызстана стал представитель Южной Кореи. Шаршенбеков победил со счетом 9:0 и во второй раз подряд выиграл золото чемпионата Азии.
Эта медаль стала для Кыргызстана третьей на турнире в Астане. 9 апреля Акжол Махмудов стал чемпионом Азии, а Роман Ким завоевал бронзу.
До 60 кг
1/4 финала
Жоламан Шаршенбеков - Сумит (Индия) - 10:0
1/2 финала
Жоламан Шаршенбеков - Маито Кавана (Япония) - 4:0
Финал
Жоламан Шаршенбеков - Хан Жае Чунг (Корея) - 10:0