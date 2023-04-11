Наблюдатели от СНГ, в том числе Кыргызстана, примут участие в референдуме

Сегодня в Ташкенте открылся штаб миссии наблюдателей от СНГ на грядущем референдуме по поправкам в Конституцию Узбекистана. Как всегда, состав миссии высокого уровня, это - парламентарии, члены и председатели центральных избирательных комиссий, дипломаты и сотрудники Исполкома, которые имеют богатый опыт наблюдения за ходом референдумов на пространстве Содружества.

Постоянный член Центральной избирательной комиссии Узбекистана Гулноза Рахимова рассказала в интервью vb.kg об участии международных наблюдателей в проведении референдума.

- Наблюдатели уже прибыли и прошли аккредитацию?

- Центральная избирательная комиссия аккредитовала уже около 20 международных наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ) на референдум. Наблюдателями стали представители законодательных, исполнительных и избирательных органов организации и стран, входящих в нее, а также интеграционных объединений на территории СНГ. Всего ЦИК аккредитовала 26 международных наблюдателей. Из них 8 от Исполкома ЦИК СНГ и 10 от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Также в референдуме примут участие представители от ЦИК Грузии, Азербайджана и по одному от Индонезии и Нидерландов.

В настоящее время прошли аккредитацию и начали работать и представители от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ). Наблюдатели от ОБСЕ прибыли по официальному приглашению Министерства иностранных дел Узбекистана и уже встретились с представителями Центральной избирательной комиссии Узбекистана. Эта наблюдательная миссия стала 10-й по счету миссией бюро в Узбекистане.

Эксперты будут заниматься оценкой соответствия проведения референдума обязательствам ОБСЕ, другим международным стандартам демократических выборов и документам национального законодательства, предложат свои рекомендации по улучшению проведения референдума. Наблюдатели этой миссии также имеют большой опыт в мониторинге выборов. Они будут работать, в том числе в регионах Узбекистана.

На всех мероприятиях по подготовке и проведению референдума, а также в местах проведения голосования в день референдума и при подсчете голосов имеют право присутствовать наблюдатели от политических партий, органов самоуправления и инициативных групп граждан, представители средств массовой информации, наблюдатели от других государств и международных организаций. Это определено Законом "О референдуме Республики Узбекистан". А летом 2022 года наша комиссия своим положением о наблюдателях от зарубежных стран и международных организаций, принимающих участие в референдуме Республики Узбекистан, установила порядок их деятельности.

- И каков он?

- Наблюдатели имеют право присутствовать на заседаниях окружных и участковых комиссий по проведению референдума, наблюдать за ходом подготовительных работ, за размещением кабин или комнат для тайного голосования и опечатыванием урн для голосования, за регистрацией граждан, выдачей им бюллетеней для голосования.

Также наблюдатели могут присутствовать при подсчете голосов после проведения голосования, составлении протокола участковой комиссией по проведению референдума об итогах голосования. Запрашивать и получать заверенные соответствующей комиссией по проведению референдума копии протоколов о результатах голосования. Сообщать о своих наблюдениях в вышестоящую комиссию по проведению референдума, если есть основания считать, что на референдуме были допущены нарушения закона.

- Но надо полагать, что есть границы из деятельности?

- Да, в законодательстве определены и запреты для наблюдателей. В частности, им запрещается находиться в кабине или комнате для голосования, когда люди делает свои отметки в бюллетене, оказывать влияние на них, распространять какие-либо агитационные материалы или литературу. Также запрещается спрашивать у тех, кто уже проголосовал, как они проголосовали, оказывать им какую-либо помощь при внесении отметок в бюллетени, вмешиваться в работу участковой комиссии по проведению референдума, в том числе при опечатывании урн для голосования, их вскрытии, подсчете голосов.