Приглашаем рассказать о подвиге дедов в проекте "Моя история о войне"

Журналисты редакции vb.kg и Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" совместно с Минобороны КР с 9 апреля по 9 мая 2023 года снова запускают совместную акцию "Моя история о войне".

Задача акции - рассказать свою историю, связанную с Великой Отечественной войной, поделиться своими воспоминаниями или показать какие-то вещи - реликвии, хранящиеся в семье, которые рассказывают о том времени.

Самое главное - вспомнить всех воинов, которые погибли во время ВОВ, в том числе и тех, чью судьбу или место гибели до сих пор не удалось установить. Мы вместе постараемся найти и увековечить их по месту гибели, а если не получится, то внести хотя бы в Книги Памяти.

Мы хотим рассказать о вкладе Киргизской ССР и каждого его жителя в Победу. Поэтому ваши рассказы и воспоминания помогут увековечить подвиг фронтовиков, тружеников тыла и сельских жителей - всех наших родных и близких, дедов и прадедов, дедушек и бабушек, которые в страшные годы сделали все, чтобы страна смогла победить фашизм.

- "Моя история о войне " - это наша Вахта Памяти, возможность оставить в памяти удивительные истории и свидетельства о людях того сложного периода.

Вместе с поисковиками "Наша Победа-Биздин Жениш", специалистами Министерства обороны и Архивного агенства мы будем вместе разбираться в сложных и неизвестных историях, совместно делать запросы и изучать документы, чтобы каждый участник войны был увековечен, а их потомки чтобы понимали, как трудно было отвоевать 70 лет мирной жизни для своих детей и внуков.

Для записи вашей истории о войне вам надо записаться заранее по телефону 0555-923-603 (ватсап) и подготовить соответствующие фотографии и документы. Все копии материалов, в том числе и сама история, будут переданы в Архивное агентство Кыргызстана, для того, чтобы сохранить их для истории.

Также хотим сообщить, что будем рады помощи добровольцев любого возраста. Вы можете стать помощником на любом этапе. Мы надеемся на активность ветеранских организаций.

Свои истории можно рассказывать на русском, кыргызском, английском и других языках.

Будем рады всем добровольцам, а также специалистам: переводчикам, SMM-специалистам, креативщикам всех направлений и блогерам всех возрастов. То есть всем тем, кто готов внести свой вклад, в том числе и финансовый.

Контакты для записи желающих рассказать свои истории: телефон 0-555-923-603 (ватсап). Электронная почта: ptahasvet@mail.ru.