Садыр Жапаров поздравил кыргызстанских борцов с победой

Президент Садыр Жапаров поздравил борцов с победой на своей странице в соцсети.

"Кыргызские борцы хорошо борются и всегда занимают первые места. Кыргызстанцы рады, что наши спортсмены заняли призовые места на прошедшем в Казахстане чемпионате Азии, и делятся своей радостью друг с другом. Наши победители: золотые призеры – Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Акылбек Талантбеков и серебряный призёр Узур Жусупбеков, бронзовые призеры – Роман Ким, Раззак Бейшекеев и Адилхан Нурланбеков. Все эти победы свидетельствуют о том, что кыргызский спорт развивается. Поздравляю наших борцов с этой победой от имени всего кыргызского народа и от себя лично! В то же время хочется пожелать успехов и нашим девушкам, которые выйдут на ковер защищать честь нашей страны" -говорится в сообщении президента.