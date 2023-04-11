Погода
$ 87.48 - 88.24
€ 95.55 - 96.55

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанских борцов с победой

298  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров поздравил борцов с победой на своей странице в соцсети.

"Кыргызские борцы хорошо борются и всегда занимают первые места. Кыргызстанцы рады, что наши спортсмены заняли призовые места на прошедшем в Казахстане чемпионате Азии, и делятся своей радостью друг с другом. Наши победители: золотые призеры – Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Акылбек Талантбеков и серебряный призёр Узур Жусупбеков, бронзовые призеры – Роман Ким, Раззак Бейшекеев и Адилхан Нурланбеков. Все эти победы свидетельствуют о том, что кыргызский спорт развивается. Поздравляю наших борцов с этой победой от имени всего кыргызского народа и от себя лично! В то же время хочется пожелать успехов и нашим девушкам, которые выйдут на ковер защищать честь нашей страны" -говорится в сообщении президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428727
Теги:
президент, спорт, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  