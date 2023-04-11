Погода
$ 87.48 - 88.24
€ 95.55 - 96.55

В МВД вновь провели ротацию в региональных подразделениях

45  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соответствии с решениями коллегии МВД КР продолжается работа по ротации руководящего состава региональных подразделений в целях

повышения эффективности деятельности органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на минувшей неделе приказом министерства внутренних дел полковник милиции Айбек Акматов освобожден от занимаемой должности начальника ОВД Манасского района Таласской области и назначен на должность начальника ОВД Ак-Талинского района Нарынской области;

- полковник милиции Майрамбек Калманбетов освобожден от занимаемой должности начальника ОВД Кара-Буринского района Таласской области и назначен на должность начальника ОВД Таласского района Таласской области;

- полковник милиции Нурбек Калыкеев освобожден от занимаемой должности начальника ОВД Ыссык-Атинского района Чуйской области и назначен на должность начальника ОВД Токтогульского района Жалал-Абадской области;

-полковник милиции Азенбек Козукеев освобожден от занимаемой должности начальника ОВД Ала-Букинского района Жалал-Абадской области и назначен на должность заместителя начальника по оперативной работе УВД Таласской области;

- полковник милиции Мелис Мырсалиев освобожден от занимаемой должности оперуполномоченного 2-го управления ГУУР МВД КР и назначен на должность начальника ОВД Ыссык-Атинского района Чуйской области;

- полковник милиции Мирлан Осмоналиев освобожден от занимаемой должности ОВД Ак-Талинского района Нарынской области и назначен на должность начальника отдела ГУИТ МВД КР;

- полковник милиции Эрнис Сатаров освобожден от должности начальника ОВД Токтогульского района Жалал-Абадской области и назначен начальником ОВД Ала-Букинского района той же области;

- подполковник милиции Данияр Жумагулов освобожден от занимаемой должности старшего оперуполномоченного 2-го управления ГУУР МВД КР и назначен на должность заместителя начальника по оперативной работе ОВД Таласской района;

- подполковник милиции Жанышбек Токторбаев освобожден от занимаемой должности заместителя начальника, он же начальник отделения уголовного розыска ОВД г. Талас и назначен на должность начальника ОВД Манасского района Таласской области;

- подполковник милиции Алмазбек Тулебеков освобожден от занимаемой должности заместителя начальника по оперативной работе УВД Таласской области и назначен на должность начальника ОВД Кара-Буринского района Таласской области;

- майор милиции Чынгыз Абылгазиев освобожден от занимаемой должности заместителя начальника, он же начальник отделения уголовного розыска ОВД Таласского района Таласской области и назначен на должность заместителя начальника, он же начальник отделения уголовного розыска ОВД г. Талас;

- майор милиции Бакыт Султангазиев освобождён от занимаемой должности начальника Ананьевского ПОМ ОВД Иссык-Кульского района и назначен на должность заместителя начальника по оперативной работе ОВД г.Токмок Чуйской области.

Назначенные сотрудники смогут посмотреть на сложившую ситуацию свежим взглядом, увидеть проблемы и наметить пути решения. Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом органов внутренних дел и способствует решению первостепенной социальной функции в обществе - обеспечению правопорядка. Руководителям предстоит очень большая работа, а именно выработать новые подходы к выполнению оперативно-служебных задач, обеспечению правопорядка, спокойствия и безопасности граждан Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428737
Теги:
МВД, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  