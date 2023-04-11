Каждая 7- я девочка в Кыргызстане не может себе покупку прокладки

Выпускницы ДатаИнкубатора Ажара, Бибинур и Кундуз в рамках программы "Эффективное Управление для Экономического Развития" провели исследование и через инфографику показали менструальную бедность женщин и девочек в Кыргызстане.

По их данным, в рамках обучения они провели анализ данных, собрали и обработали информацию, и создали информативную инфографику, которая наглядно представляет проблему менструальной бедности в Кыргызстане.

"Мы считаем, что эта тема очень актуальна и заслуживает внимания, поскольку она затрагивает здоровье и благополучие многих женщин и девочек. Наша работа может помочь повысить осведомленность о менструальной бедности в Кыргызстане и привлечь внимание к этой важной социальной проблеме" - говорится в сообщении выпускниц.