Погода
$ 87.72 - 88.31
€ 95.55 - 96.55

В 2022 году 98 преступлений раскрыли служебные собаки

257  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В середине февраля текущего года съёмочная группа пресс-службы МВД посетила Кинологический центр Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в кинологическом центре СБНОН МВД имеются разные породы собак, немецкие овчарки, лабрадор, также ценится бельгийская овчарка малинуа. За рубежом эти собаки завоевали статус самой востребованной породы для работы в правоохранительных органах. В прошлом году для кинологического центра закупили несколько собак породы "Малинуа".

Заместитель начальника Кинологического центра СБНОН МВД Калугин рассказал, какой должна быть служебная собака, какими качествами обладать и что уметь делать?

"Служебные собаки делятся на несколько категорий: специальные по поиску наркотических средств, а также по поиску взрывчатых веществ,

боеприпасов, следовые – это розыскные собаки (ищейки) применяются для задержания, обыска местности для обнаружения человека и предметов, а также патрульные – для охраны общественного порядка.

На учебно-тренировочной площадке кинологи с собаками отрабатывали практические упражнения по преодолению различных препятствий: барьеров, лестниц, полосы инженерных заграждений, траншей, обнаружению наркотических средств в салоне автомашины, среди вещей, а также задержанию "преступника". Четвероногие помощники милиционеров показали свое мастерство.

Служба в Кинологическом центре МВД требует от кинолога высокого уровня профессиональной подготовки, добросовестного выполнения поставленных задач. В настоящее время деятельность органов внутренних дел невозможно представить без использования современных технических средств, но тем не менее большую роль в борьбе с преступностью все еще играют отлично зарекомендовавшие себя традиционные методы розыскной работы – это использование служебных собак.

В 2022 году сотрудники Кинологического центра СБНОН МВД КР выезжали 287 раз на места преступлений и происшествий. С помощью служебно-розыскных собак Кинологического центра раскрыто 98 преступлений, связанных с распространением наркотиков. Изъято свыше 329 кг различных наркотических средств, из них свыше 198 кг психотропных веществ, более 22 кг гашиша"- говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428748
Теги:
МВД, наркотики, собаки, преступление, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  