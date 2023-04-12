В 2022 году 98 преступлений раскрыли служебные собаки

В середине февраля текущего года съёмочная группа пресс-службы МВД посетила Кинологический центр Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в кинологическом центре СБНОН МВД имеются разные породы собак, немецкие овчарки, лабрадор, также ценится бельгийская овчарка малинуа. За рубежом эти собаки завоевали статус самой востребованной породы для работы в правоохранительных органах. В прошлом году для кинологического центра закупили несколько собак породы "Малинуа".

Заместитель начальника Кинологического центра СБНОН МВД Калугин рассказал, какой должна быть служебная собака, какими качествами обладать и что уметь делать?

"Служебные собаки делятся на несколько категорий: специальные по поиску наркотических средств, а также по поиску взрывчатых веществ,

боеприпасов, следовые – это розыскные собаки (ищейки) применяются для задержания, обыска местности для обнаружения человека и предметов, а также патрульные – для охраны общественного порядка.

На учебно-тренировочной площадке кинологи с собаками отрабатывали практические упражнения по преодолению различных препятствий: барьеров, лестниц, полосы инженерных заграждений, траншей, обнаружению наркотических средств в салоне автомашины, среди вещей, а также задержанию "преступника". Четвероногие помощники милиционеров показали свое мастерство.

Служба в Кинологическом центре МВД требует от кинолога высокого уровня профессиональной подготовки, добросовестного выполнения поставленных задач. В настоящее время деятельность органов внутренних дел невозможно представить без использования современных технических средств, но тем не менее большую роль в борьбе с преступностью все еще играют отлично зарекомендовавшие себя традиционные методы розыскной работы – это использование служебных собак.

В 2022 году сотрудники Кинологического центра СБНОН МВД КР выезжали 287 раз на места преступлений и происшествий. С помощью служебно-розыскных собак Кинологического центра раскрыто 98 преступлений, связанных с распространением наркотиков. Изъято свыше 329 кг различных наркотических средств, из них свыше 198 кг психотропных веществ, более 22 кг гашиша"- говорится в сообщении ведомства.