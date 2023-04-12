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В июне откроется рейс между Кыргызстаном и Южной Кореей

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- Назгуль Абдыразакова
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В июне откроется рейс между Кыргызстаном и Южной Кореей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил посол Кыргызстана в Республике Корея Аида Исмаилова.

"Состоялась встреча с президентом авиакомпании "T"way" Ёнг Хонг Гёном. В ходе встречи корейская сторона проинформировала о планируем запуске прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Кореей с 11 июня 2023 года на еженедельной основе (по воскресеньям) на летний период. 2022 год был активным по проработке данного авиасообщения. Особо подчеркнул, что для осуществления полетов в Кыргызстан компания специально приобрела новые самолеты "Боинг 737". Ёнг Хонг Гён отметил, что в настоящее время компанией завершаются соответствующие процедуры для выполнения полетов.

В свою очередь, отметила что кыргызская сторона заинтересована в открытии прямого авиасообщения и готова оказывать всестороннее содействие и далее. Пригласила руководство "T"way" посетить Кыргызстан с визитом в честь открытия прямого авиасообщения в ближайшее время. Особо подчеркнула, что открытие прямого авиасообщения между Кыргызской Республикой и Республикой Корея придаст сильный импульс развитию политических, экономических и культурно-гуманитарных контактов между двумя странами"- говорится в сообщении Исмаиловой.


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URL: https://www.vb.kg/428756
Теги:
Южная Корея, посольство, Аида Исмаилова, Кыргызстан, самолеты
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