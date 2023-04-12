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Кыргызстанка прилетела из Турции с чужим паспортом

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- Бакыт Басарбек
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Пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" 12 апреля 2023 года задержали гражданку Кыргызской Республики за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Кыргызстанка прибыла из Турции авиарейсом "Стамбул – Бишкек".

Во время прохождения паспортного контроля девушка предъявила пограничникам общегражданский паспорт на имя А.Ч.

Пограничный наряд выявил, что фотография в паспорте не схожа с внешним обликом предъявительницы документа.

Со слов задержанной гражданки К.М., 1995 г.р., для пересечения госграницы она использовала паспорт сестры, так как ей запрещен въезд на территорию Турции.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/428761
Теги:
паспорт, Турция, Кыргызстан, Погранслужба
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