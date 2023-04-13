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ФУГИ преобразован в Государственное агентство по управлению госимуществом

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Тургунбеков Канатбек Тургунбекович назначен директором Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабмине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, согласно указу президента "О вопросах управления государственным имуществом" от 28 марта 2023 года № 69, Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции преобразован в Государственное агентство по управлению государственным имуществом при кабмине.


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URL: https://www.vb.kg/428784
Теги:
госимущество, назначение, Кыргызстан
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