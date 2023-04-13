Кыргызстан и Узбекистан начали работы по восстановлению хранилища газа

Специалисты Кыргызстана и Узбекистана приступили к работам по восстановлению подземного хранилища газа в Кадамжайском районе Баткенской области для его совместного использования, сообщила пресс-служба "Узтрансгаза".

В феврале в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан министерства энергетики двух стран подписали "дорожную карту" по подготовке ТЭО проекта восстановления газохранилища "Северный Сох" для его совместного использования.

С узбекистанской стороны была сформирована рабочая группа Министерства энергетики, которая 10 апреля посетила Кадамжайский район Кыргызстана для изучения вопросов в рамках проведения исследований по проекту.

Специалисты проектного института "УзЛИТИнефтгаз" разработали техническое задание на проведение полевых исследований газовых скважин газохранилища "Северный Сох", проведено их предварительное обследование, добавили в пресс-службе.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее сообщил, что объём ПХГ составляет 2,5−3 млрд кубометров. "Из них может быть использовано 1,3 млрд кубометров газа, а остальное находится в буферной зоне. Это означает, что мы сможем поставлять в долину 13 млн кубометров газа ежедневно в течение зимнего сезона", - отметил тогда глава Минэнерго.