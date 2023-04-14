Сотрудники ЮЗТ выявили 15 тонн незадекларированных шин

Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил "Юго-Западной" таможни, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР, был установлен факт недостоверного декларирования товаров.

В адрес получателя ОсОО "И.Т.", из КНР, на автотранспортном средстве марки "Shackman", прибыли товары – мячи спортивные, шторы, цветы искусственные, части и комплектующие для швейных машин.

При таможенном досмотре автотранспортного средства выявлены незадекларированные товары – шины для грузовых автомашин, в количестве 180 шт., общим весом 15 00 кг.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Ошской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР.