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ГУОБДД: За три месяца взыскано в госбюджет более 119 млн сомов

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- Бакыт Басарбек
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За три месяца 2023 года Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР выявлено 234 тысячи 303 водителя, нарушивших ПДД, а также взыскано в государственный бюджет 119 миллионов 276 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Из них:

- 3312 – за управление автомбилем без соответствующих документов;

- 3285 – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- 29 912 – случаев превышения скоростного режима;

- 72 159 – случаев управление автомобилем без ремня безопасности;

- 905 – незаконное затемнение стекол;

- 101 – за управление транспортным средством без ГРНЗ;

- 91 – случай автохулиганство;

- 88 544 – за несоблюдение дорожных знаков;

- 5384 –за выезд на встречную полосу движения;

- 30 610 – за нарушения других правил дорожного движения.

Также 17 390 автомобиля были водворены на штрафную стоянку за нарушение различных правил дорожного движения".


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URL: https://www.vb.kg/428843
Теги:
штраф, Кыргызстан, ГУОБДД
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