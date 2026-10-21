Отправьте этот пост родителям, пока мошенники не украли у них деньги

В соцсетях всё чаще появляются ролики с Председателем Правления MBANK Ишенбаевым Максатбеком. Он уверенно говорит: "Мы запустили инвестиционную платформу, и если вы не выйдете на крупный доход в первый месяц, я готов вернуть деньги из своего кармана..."
Всё выглядит убедительно: совпадают голос и внешность человека на экране, на фоне - привычный логотип банка. В чём подвох?
Тотальная подмена реальности! Мошенники берут фото и с помощью искусственного интеллекта создают дипфейки - правдоподобные видео с людьми, которые сложно отличить от реальных.
Почему люди верят? В видео показывают известных людей, логотип компании, государственный флаг и обещают легкие десятки тысяч в день. А сверху ещё и давят: "Это ваш единственный шанс, успейте прямо сейчас!"
Иллюзия надежности. Люди старшего поколения верят, потому что привыкли доверять официальным лицам.
Как распознать обман: ни один банк и н и один руководитель никогда не обещают выплачивать компенсации из "личных фондов банка". 3 простых шага, чтобы уберечь себя и семью:
"Мы искренне заботимся о вашей безопасности и защите ваших финансов".
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