Отправьте этот пост родителям, пока мошенники не украли у них деньги

В соцсетях всё чаще появляются ролики с Председателем Правления MBANK Ишенбаевым Максатбеком. Он уверенно говорит: "Мы запустили инвестиционную платформу, и если вы не выйдете на крупный доход в первый месяц, я готов вернуть деньги из своего кармана..."

Всё выглядит убедительно: совпадают голос и внешность человека на экране, на фоне - привычный логотип банка. В чём подвох?

Тотальная подмена реальности! Мошенники берут фото и с помощью искусственного интеллекта создают дипфейки - правдоподобные видео с людьми, которые сложно отличить от реальных.

Почему люди верят? В видео показывают известных людей, логотип компании, государственный флаг и обещают легкие десятки тысяч в день. А сверху ещё и давят: "Это ваш единственный шанс, успейте прямо сейчас!"

Иллюзия надежности. Люди старшего поколения верят, потому что привыкли доверять официальным лицам.

Как распознать обман: ни один банк и н и один руководитель никогда не обещают выплачивать компенсации из "личных фондов банка". 3 простых шага, чтобы уберечь себя и семью:

Остановитесь. Если в видео предлагают "лёгкие деньги", золотые горы или гарантированный заработок - это 100% обман. Проверяйте. Никогда не переходите по рекламным ссылкам из соцсетей. Любую новость или акцию проверяйте только в официальном приложении MBANK, на сайте банка или в официальных соцсетях. Предупредите. Перешлите эту информацию родителям, бабушкам и дедушкам. Объясните им, что благодаря искусственному интеллекту фейковое видео выглядит настолько реалистично, что его практически невозможно отличить от настоящего.

"Мы искренне заботимся о вашей безопасности и защите ваших финансов".

Материал подготовлен при поддержке MBANK. Лицензия НБ КР №014.