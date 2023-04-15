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Впервые планируется открытие нового рейса Анкара-Бишкек-Анкара

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- Бакыт Басарбек
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ОАО "Международный аэропорт "Манас" совместно с авиакомпанией AnadoluJet впервые планируют запустить новый регулярный авиарейс по маршруту Анкара-Бишкек-Анкара. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "МАМ".

"Авиакомпания AnadoluJet (дочерняя компания Turkish Airlines) будет осуществлять перелеты из Бишкека в Анкару 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. А с августа 2023 года начнёт выполнять рейсы на ежедневной основе.

Перелеты планируются осуществлять на комфортабельных воздушных судах Boeing 737".


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URL: https://www.vb.kg/428848
Теги:
Турция, Кыргызстан, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
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