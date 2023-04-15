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В Кыргызстане пограничники провели субботник по всему периметру границы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 15 апреля 2023 года, личный состав Центрального аппарата и Главного штаба Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики принял участие в общереспубликанском субботнике. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Убрали мусор на выделенной территории, благоустроили ее, очистили ирригационные системы (арыки).

Стоит отметить, что в субботнике приняли участие все военнослужащие Пограничной службы ГКНБ КР по всему периметру государственной границы. Активно проводились работы по озеленению районов, городов страны, их санитарной очистке".


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URL: https://www.vb.kg/428852
Теги:
граница, субботник, Кыргызстан, Погранслужба
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