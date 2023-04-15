В Кыргызстане пограничники провели субботник по всему периметру границы

Сегодня, 15 апреля 2023 года, личный состав Центрального аппарата и Главного штаба Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики принял участие в общереспубликанском субботнике. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Убрали мусор на выделенной территории, благоустроили ее, очистили ирригационные системы (арыки).

Стоит отметить, что в субботнике приняли участие все военнослужащие Пограничной службы ГКНБ КР по всему периметру государственной границы. Активно проводились работы по озеленению районов, городов страны, их санитарной очистке".