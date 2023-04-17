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Задержаны четверо сотрудников ДПЗ и ГСЭН Минздрава КР

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ГКНБ КР выявлена и пресечена деятельность устойчивого коррупционного механизма по незаконной выдаче санитарно-эпидемиологических заключений для ввоза товаров и продукции на территорию Кыргызской Республики, организованной начальником отдела санитарно-эпидемиологической экспертизы Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР А.Л.О.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что А.Л.О., вступив в сговор с ответственными работниками указанного отдела, создала коррупционную схему по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений таможенным брокерам в сжатые сроки без соблюдения необходимых процедур и проведения соответствующих экспертиз.

Кроме того, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий зафиксированы десятки фактов получения взяток за выдачу заключений на сотни различных товаров и продукции, подлежащих сертификации.

Также следует отметить недостаточный контроль со стороны руководства отмеченного Департамента и Министерства здравоохранения КР за деятельностью отдела санитарно-эпидемиологической экспертизы и его ответственных работников, выраженного в том, что А.Л.О. фактически приходила на рабочее место один раз в неделю только для получения своей доли от собранных денежных средств.

Подобные действия со стороны ответственных должностных лиц и руководства Министерства здравоохранения КР несут непосредственную угрозу здоровью населения страны и подрывают экономическую безопасность государства.

По данному уголовному делу задержаны и водворены СИЗО 1 Бишкека 4 должностных лиц отдела санитарно-эпидемиологической экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к коррупционной схеме, включая руководящий состав Министерства здравоохранения КР.

Справочно: санитарно-эпидемиологическое заключение - это документ, подтверждающий безопасность продукции, в отношении которой была проведена экспертная оценка в соответствии с действующими санитарными нормами, разрешающий ввоз и реализацию соответствующих товаров.


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URL: https://www.vb.kg/428895
Теги:
Минздрав, Кыргызстан
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