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Юные артисты балета из КР стали лауреатами международного конкурса "Орлеу"

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- Назгуль Абдыразакова
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Учащиеся Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева стали лауреатами международного хореографического конкурса "Орлеу". Об этом сообщает пресс-секретарь учебного заведения Искандер Туратбек.

По его данным, международный конкурс хореографических учебных заведений "Орлеу" известен своей давней историей и престижным статусом. В конкурсе, который проходил в казахстанском городе Алматы, Кыргызскую Республику представляли 26 кыргызстанцев, делегацию конкурсантов и педагогов возглавил директор Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева Эрик Латыпов.

I курс классического и народного отделений БХУ им. Ч. Базарбаева стали лауреатами II и III степени. Студенты классического отделения - Абдыжапаров Султан, Эмильбекова Адинай и Рахманов Адильжан показали высокий уровень подготовки, став обладателями бронзовых премий.

В своей поздравительной речи, директор Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева, заслуженный деятель культуры КР Эрик Латыпов отметил, что участие в международных конкурсах является важной составляющей для развития навыков и мастерства будущих артистов балета. "Труд педагогов и упорство студентов позволили достойно представить Кыргызстан на конкурсе международного масштаба. С удовлетворением и благодарность отмечаем труд педагогического состава БХУ им. Ч. Базарбаева. Каждая новая победа стимулирует нас и наших студентов расти и достигать новых вершин", - сказал Э. Латыпов.


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URL: https://www.vb.kg/428912
Теги:
балет, Казахстан, конкурс, танцы, Кыргызстан
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