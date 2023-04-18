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КР подключится к проекту "Информатика и наука о данных для здравоохранения"

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- Назгуль Абдыразакова
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Четыре специалиста в области общественного здравоохранения из Кыргызской Республики удостоились первой стипендии "Информатика и наука о данных для здравоохранения" (IDASH). Об этом сообщает пресс-служба посольства США в КР.

По ее данным, Центры США по контролю и профилактике заболеваний, Всемирная организация здравоохранения и Вашингтонский университет в сотрудничестве с правительствами стран-партнеров разработали эту стипендиальную программу в целях улучшения здоровья и благополучия людей с помощью цифровых технологий и оказания помощи странам в реагировании на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.

Первая группа IDASH состоит из 20 технических, аналитических и медицинских работников среднего и старшего звена, работающих на национальном уровне в области информатики общественного здравоохранения или науки о данных из Центральной Азии и Восточной Европы. Программа началась с семинара в столице Грузии, Тбилиси, с 3 по 15 апреля.

В течение 12 месяцев стипендиаты определят и разработают совместный проект. Они получат наставничество и создадут региональные сообщества практиков для обеспечения сотрудничества, обмена извлеченными уроками и передовым опытом, а также установления связей для будущих потребностей в программах, которые охватывают несколько стран. IDASH дает возможность связать обучение с опытом и позволяет применять новые навыки, знания и методы, полученные в ходе обучения, в контексте реальной жизни.

Пандемия COVID-19 подчеркнула важность систем данных общественного здравоохранения, которые предоставляют точные данные в режиме реального времени для обеспечения своевременного вмешательства и распространения точной информации. Стипендиаты IDASH внесут вклад в подготовку рабочей силы, которая готова выявлять, предотвращать и реагировать на будущие глобальные угрозы для здоровья.

Приоритеты, определенные для первой группы стипендиатов IDASH, включают:

• Разработка единой платформы бизнес-аналитики для анализа данных эпиднадзора за заболеваниями для субъектов районного, областного и республиканского уровня (Кыргызская Республика)

• Автоматизация анализа и визуализации данных для клинических каскадов гепатита С (Грузия)

• Расширение цифровых реестров иммунизации за пределы COVID-19 (Казахстан)

• Развитие электронной системы отчетности о неинфекционных заболеваниях (Украина)

• Разработка модулей пространственного анализа для эпиднадзора за несколькими заболеваниями и ответных мер (Узбекистан)


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URL: https://www.vb.kg/428917
Теги:
Минздрав, США, Кыргызстан, здоровье, врачи
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