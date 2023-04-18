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В Айдаркене молодое пополнение Погранслужбы приняло присягу

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В Айдаркене состоялась торжественная церемония принятия воинской присяги молодым пополнением призыва "Весна-2023" Пограничной службы ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Принятие воинской присяги - один из важнейших воинских ритуалов и самый торжественный день в жизни каждого военнослужащего.

"День принятия воинской присяги вы никогда не забудете. Именно сегодня вы становитесь частью боевого пограничного братства. На вас возложена огромная ответственность по защите независимости и суверенитета Кыргызской Республики", - подчеркнул в своем выступлении начальник управления Пограничной службы ГКНБ КР по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев.

Новобранцы, отобранные для службы в подразделениях Пограничной службы ГКНБ КР по всей республике, произнесли торжественные слова клятвы на верность Родине и народу.

"В последнее время мы отмечаем рост числа желающих служить именно в пограничных войсках и это результат тех огромных усилий, которые мы вкладываем в воспитание молодого поколения. Но главное, что привлекает молодежь в ряды стражей границы – условия службы – в Пограничной службе ГКНБ КР введены в эксплуатацию новые пограничные комплексы, пограничные заставы, ведется строительство других объектов".

Часовые границы, принявшие присягу, продолжат курс молодого бойца после чего, завершив обучение, они будут направлены в подразделения границы для дальнейшего прохождения службы.

Новобранцев с принятием воинской присяги поздравили родные, близкие и ветераны пограничной службы".


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URL: https://www.vb.kg/428925
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан
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