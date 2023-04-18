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Спецслужбы КР и Казахстана задержали сбытчика психотропных веществ

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- Бермет Таалайбекова
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Между Кыргызстаном и Казахстаном успешно проведена специальная операция по перекрытию канала поставки психотропного вещества мефедрон" из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, совместная спецоперация по ликвидации деятельности наркосбытчиков проводилась в течение полугода. При проведении оперативно-следственных мероприятий в городе Бишкек задержан А.Р. 2001 г.р., который, получив из тайника-закладки в виде четырех пластиковых бутылок объемом 0,5 литр каждая, с содержимым психотропным веществом "мефедрон". Чистый вес психотропных веществ составил 1 кг. 194 гр.. Взяв психотропные наркотики из тайника-закладки подозреваемый А.Р. пытался скрыться на автомашине марки "БМВ" черного цвета, но был задержан сотрудниками милиции.

При реализации преступного умысла и сбыте данного количества психотропных веществ, незаконный доход гр. А.Р. мог составить порядка 6 млн. 567 тысяч сом, также принятыми мерами предотвращено поступление в незаконный оборот свыше 7164 разовых доз синтетических наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 282 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в СИЗО-1 Бишкека.

В настоящее время проводятся дополнительные специальные-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/428926
Теги:
задержание, Казахстан, наркотики, Кыргызстан
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