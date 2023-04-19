В КР задержаны члены запрещенной организации "Тавхид ва жихад катибаси"

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны граждане РУз "М.З." и "М.Ф." причастные к Стамбульской ячейке террористической организации "Тавхид ва жихад катибаси" находящиеся в розыске на территории Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Указанные граждане незаконно пересекли госграницу Кыргызстана, с целью приобретения поддельных документов гр. КР и дальнейшего выезда в страны риска. По данному факту, следственным отделом ГУ по г.Ош и Ошской области зарегистрирован ЕРП за совершение преступления предусмотренного ст. 378 ("Незаконное пересечение государственной границы КР"), "М.З." водворен в ИВС УВД г.Ош.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.