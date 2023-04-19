Юные кыргызстанки предложили практические решения экопроблем

Школа искусств и наук Университета Центральной Азии (УЦА-ШИН) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) организовали хакатон "ЭКОкыздар" на тему "Изменение климата и экологическая устойчивость" в кампусе УЦА в Нарыне. Об этом сообщает пресс-служба международной организации. По ее данным, в хакатоне приняли участие 49 девушек из разных регионов Кыргызстана, включая студенток УЦА, других университетов и средних школ. Большинство из них участвуют в программе ЮНИСЕФ "Девочки в науке".

Девушки возраста 17-21 лет собрались, чтобы улучшить свое понимание об изменении климата и сотрудничать в решении различных экологических проблем.

На второй день хакатона они представили свои инновационные идеи экспертному жюри.

Решая различные экологические проблемы, одна из команд предложила разработать роботизированную руку, отделяющую пригодный для вторичной переработки мусор. Другая команда предложила нанести QR-коды скидочных карт на тканевые сумки и шопперы продуктовых магазинов, чтобы призвать население к использованию многоразовых сумок.

Одна группа участниц выступила с идеей производства экологичных обложек для книг. И еще одна идея была направлена на создание программы туристического обмена для поддержки женщин при запуске стартапов и для обучения девушек традиционному ремеслу.

"В УЦА мы признаем, что достижение гендерного равенства требует большего, чем предоставление "равных" возможностей", - заявила Киран Бхимани, член факультета школы искусств и наук УЦА и соорганизатор хакатона "ЭКОкыздар", - "Создавая программу исключительно для молодых женщин, мы стремимся устранить гендерное неравенство, существующее в области STEM, и обеспечить более равные условия для успеха наших молодых женщин. Эти усилия являются частью более широкого видения Канцлера УЦА Его Высочества Ага Хана, который подчеркивает важность плюрализма и гражданского общества в содействии миру и развитию. Принимая как равенство, так и справедливость, мы можем внести свой вклад в построение более инклюзивного и плюралистического общества, которое соответствует видению нашего основателя".

Хакатон завершился награждением от вице-мэра города Нарын Эльнуры Асангазы кызы денежным призом, спонсируемым УЦА: $500 за первое место, $300 за второе место и $200 за третье место. Для дальнейшего развития концепции хакатона "ЭКОкыздар" команда-победительница была приглашена к участию в инкубационной программе "Accelerate Prosperity", проводимой Организацией Ага Хана по развитию. Программа дает команде возможность выиграть инвестиции в размере до 10 000 долларов США для своего стартапа.

"Для многих детей и молодых людей изменение климата является самой насущной проблемой. Мы также видели, как молодые люди в настоящее время во всем мире играют ведущую роль в кампаниях по борьбе с изменением климата. Поскольку девочки и молодые женщины несоразмерно страдают от изменения климата, нам необходимо обеспечить их участие в этом движении и возможность разработки инновационных "зеленых" инициатив. Если мы предоставим им правильные возможности и сможем обеспечить позитивную обучающую среду, как мы это сделали во время этого хакатона, наши молодые кыргызстанские лидеры смогут изменить ситуацию и внести свой вклад в коллективный ответ на изменение климата", - сказала Кристин Жольм, глава ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Помимо участия в хакатоне участницы посетили семинары по дизайн-мышлению, публичным выступлениям, лидерстве, финансовой грамотности и фандрайзингу.