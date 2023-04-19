"Бессмертный полк"-Кыргызстан: города, маршруты, время выхода колонн

В Кыргызстане народное шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом году в обычном режиме. "Мы – суверенное государство. Соответственно, не будем менять формат шествия из-за того, что в Москве его решено провести онлайн", - объяснили организаторы мероприятия.

- В Бишкеке колонны "Бессмертного полка" начнут формироваться с 9.00 у "Южных ворот" столицы. В десять 10.00 колонны начнут движение по традиционному маршруту – вниз по улице Байтик Баатыра (бывшей Советской) до улицы Фрунзе, а затем повернут направо, в сторону Площади Победы, к Вечному огню, - рассказала vb.kg Координатор "Бессмертного полка" в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина.

Встречи организаторов шествия проходят в рабочем режиме. Мэрия столицы берет на себя инфраструктурное обеспечение мероприятия, а также концертную программу.

- Пешее шествие будет сопровождать духовой оркестр мэрии, который исполнит композиции военных лет. К полудню колонна подойдет к площади Победы - там организуем полномасштабную концертную программу с участием отечественных артистов, они исполнят песни военных лет и другие музыкальные номера", - рассказал специалист Управления культуры мэрии Бишкека Адилет Абжалбек уулу на пресс-конференции в информационном агентстве "Спутник-Кыргызстан".

В других регионах Кыргызстана сейчас также готовятся а народной акции памяти о героях Великой Отечественной Войны. В Южной столице пока не определили место выхода колонн, но информацию можно будет узнать на официальных страницах движения в социальных сетях или по телефону +996 555 630 270 у координатора Алены Смирновой.

В Джалал-Абаде сбор колонн начнется сбор на Площади Эркиндик у Областной администрации. Параллельно с шествием, на открытых машинах Газ-69 провезут "детей войны". Конечная точка маршрута – Вечный огонь в парке " Жениш".

В Таласе колонны "Бессмертного полка" начнут формироваться в 8:30 на пересечении улиц Алымкулова и Байтик Батыра. Выступает марш в 9.00.

В Ивановке традиционно формироваться колонны будут с 8:00 в школе им. Чингиза Айтматова.

В Кемине, Караколе и нескольких селах Чуйской области также готовятся к празднику, но пока еще точное время и место не определено. Как только появится полная информация, мы ее опубликуем.

- "Бессмертный полк-Кыргызстан" - был, есть и будет выражением благодарности нашим героическим предкам за мир, который они подарили нам, победив в Великой Отечественной войне. А еще "Бессмертный полк-Кыргызстан" - был, есть и будет неполитическим объединяющим народным движением вне национальностей и веросповеданий. Это - единство павших и живых! – уверенна Зульфира Хайбуллина.

По словам организаторов в этом году они ожидают участие в акции "Бессмертный полк" не менее пятидесяти пяти тысяч человек по всему Кыргызстану.