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Павильон Кыргызстана стал самым популярным на турвыставке в Казахстане

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На Казахстанской международной выставке "Туризм и Путешествия" (KITF) в Алматы туроператоры Кыргызской Республики начали заключать договоры с первых же минут после открытия. Интерес к нашей стране настолько велик, что посетители буквально выстраиваются в очередь к национальному павильону Кыргызской Республики. И даже его соседство со стендами таких популярных у туристов стран как Тайланд и Мальдивы не уменьшает поток желающих работать с турфирмами КР.

Выставка KITF открылась сегодня в южной столице Казахстана. Нашу страну на ней представляют 12 туркомпаний, пансионатов, отелей и санаториев. Пляжный туризм – это то, что традиционно привлекает наших северных соседей. Туры на Иссык-Куль пользуются большим спросом. Другая точка внимания – Ассоциация дизайнеров и ремесленников Кыргызстана, которая представила на выставке свою продукцию.

В этом году на выставке, которая продлится три дня, представлены 252 туркомпаний из 22 стран мира. Помимо участия в работе стендов им предстоит большая деловая повестка. Сегодня национальный стенд посетили представители генерального консульства Кыргызской Республики в Казахстане - атташе Нургазы Олжобаев и Жибек Шаршембекова.


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URL: https://www.vb.kg/428964
Теги:
выставка, Казахстан, Кыргызстан
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