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Посол Латиф Гандилов: Гейдар Алиев - общенациональный герой Азербайджана

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- Бакыт Басарбек
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В Национальном историческом музее проходит выставка "Краски Азербайджана", которая приурочена к 100-летию со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

На выставке представлены фотографии, охватывающие различные периоды жизни Гейдара Алиева: начиная от руководства Советским Азербайджаном и заканчивая президентством уже независимого Азербайджана.

Также на выставке были представлены картины азербайджанской художницы Наили Гандиловой, которые, по ее словам, помогут кыргызстанцам создать представление об Азербайджане с ее историей и культурой.

На открытие выставки пришли представители Минкультуры КР, депутаты, послы различных стран и известные деятели страны. Открыл мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, который в своем выступлении отметил важность роли Гейдара Алиева в построении современного Азербайджана.

"Когда в 1993 году Азербайджан потерял почти 20 процентов своей территории, именно наш президент Гейдар Алиев сказал, что мы все вернем. Какая уверенность! Он умел любить, любил людей, любил страну. Он всегда поддерживал отечественных представителей искусства, так как понимал, что именно эти люди представляли азербайджанскую душу. Поэтому, когда встал вопрос, как нам отметить 100-летие общенационального героя Азербайджана Гейдара Алиева, то мы решили провести вот такую выставку. Кроме этого, я приглашаю всех 10 мая на концерт, который также будет посвящен 100-летию Гейдара Алиева", - сказал посол.

Выставка будет открыта для показа до 27 апреля 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/428971
Теги:
Азербайджан, выставка, Бишкек, Кыргызстан
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