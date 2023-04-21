В Бишкеке выявлен подпольный цех изготовления ювелирных изделий

ГКНБ КР в Бишкеке выявлен подпольный цех изготовления и клеймения ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что граждане Кыргызской Республики "А.С.А" и "А.З.Т.", в обход прохождения процедур клеймения в Департаменте драгоценных металлов при МФ Кыргызской Республики и уплаты соответствующих налогов, организовали незаконный оборот драгоценными металлами.

В этой связи, 18 апреля 2023 года со стороны ГКНБ КР по указанному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.236 УК Кыргызской Республики.

19 апреля 2023 года на основании полученной санкции Первомайского районного суда города Бишкек были проведены обыски в цехе и местам жительства организаторов "А.С.А." и "А.З.Т.".

В результате чего, обнаружены различные оборудования, необходимые для изготовления и клеймения ювелирных изделий, а также шлиховое серебро, ювелирные изделия из серебра общим весом порядка 23,5 килограмм.

В настоящее время, расследование по уголовному делу продолжается, проводятся соответствующие мероприятия по установлению размера нанесенного ущерба государству и других причастных лиц.

ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает об уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценными металлами".