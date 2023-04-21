Эдиль Байсалов: Наш народ сохранил любовь к великой русской литературе

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов встретился с Председателем союза писателей Российской Федерации Николаем Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы культурного взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес, уделив особое внимание - конкретным проектам и инициативам, направленным на развитие литературного творчества и культурного обмена между двумя странами.

"Народ Кыргызстана сохранил любовь к великой русской литературе. Мы по-прежнему познаем мировую культуру и искусство, в основном, через русский язык. Сегодня перед нами стоит задача продолжения взаимного обогащения культур. Исходя из этого, руководством государства поставлена задача разработки большой государственной программы по поддержке литературного сообщества и издательской деятельности. В ближайшие годы планируется выпуск и распространение на кыргызском и русском языках, как наших классиков, так и современных авторов. Мы рассчитываем на сотрудничество и поддержку российских литераторов, критиков и переводчиков в этом важном деле" - заявил Эдиль Байсалов.

Стороны, также обсудили ряд совместных мероприятий в рамках подготовки широкомасштабного празднования столетнего юбилея великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова в 2028 году".