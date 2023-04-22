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Департамент пробации обучает сотрудников Службы исполнения наказаний

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- Светлана Лаптева
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Департамент пробации провел обучение для сотрудников Службы исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Департаменте пробации прошло онлайн и офлайн обучение для сотрудников специальных частей Службы исполнения наказаний.

Обучение было проведено отделом электронного учета и мониторинга Департамента пробации.

Цель обучение - повышение уровня знаний и навыков сотрудников специальных частей Службы исполнения наказаний по пробационной деятельности, а также по работе с блоком "Пенитенциарная пробация" Автоматизированной информационной системы "Пробация".


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URL: https://www.vb.kg/429008
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