Департамент пробации обучает сотрудников Службы исполнения наказаний

Департамент пробации провел обучение для сотрудников Службы исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Департаменте пробации прошло онлайн и офлайн обучение для сотрудников специальных частей Службы исполнения наказаний.

Обучение было проведено отделом электронного учета и мониторинга Департамента пробации.

Цель обучение - повышение уровня знаний и навыков сотрудников специальных частей Службы исполнения наказаний по пробационной деятельности, а также по работе с блоком "Пенитенциарная пробация" Автоматизированной информационной системы "Пробация".