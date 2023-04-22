Глава Минфина Германии получил удар в пах от коллеги по партии

Министр финансов Германии Кристиан Линднер получил удар в пах от коллеги по партии и вице-председателя Европарламента (ЕП) Николы Бир. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на издание Bild.

Инцидент произошел на съезде Свободно-демократической партии (СвДП). Отрывок трансляции съезда опубликовали пользователи Twitter. На кадрах видно, как Линдер аплодирует на сцене. В какой-то стоящая рядом с ним Никола Бир взмахнула рукой, попав кулаком по председателю Свободной демократической партии.

После того, как глава Минфина ФРГ согнулся, Бир принесла свои извинения, отмечает издание. В ответ Линдер улыбнулся и положил ей на плечо руку, демонстрируя, что с ним все в порядке.