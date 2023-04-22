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ГКНБ задержаны должностные лица УГНС по Московскому району

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц УГНС по Московскому району Чуйской области по факту организации коррупционной схемы, выраженной в содействии гражданам Кыргызской Республики в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках уголовного дела установлено, что старший инспектор отдела местных налоговых сборов и проверок УГНС Московского района Чуйской области "У.П.А." и главный инспектор отдела рейдового налогового контроля "С.А.Б." в корыстных целях, которые вымогали у гражданки КР денежные средства в размере около 100 тысяч сомов за фальсификацию результатов налоговой проверки, сокрытие фактических доходов и выдачу справки об отсутствии налоговой задолженности по налогу на имущество для последующего предоставления справки в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

20 апреля 2023 года указанные лица были задержаны с поличным при получении части суммы от вымогаемой взятки и водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц причастных к указанным противоправным действиям".


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URL: https://www.vb.kg/429014
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, Кыргызстан
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